Çatalca'da bir fabrikada meydana gelen yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor. Yangının nedeni ve sebebi hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Yangınla mücadele çalışmaları devam ederken, çevredeki vatandaşlar da durumu endişeyle izliyor.
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11.09.2024 15:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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