Çatalca'da Kenevir Ekimi Yapanlara Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Çatalca'da Kenevir Ekimi Yapanlara Operasyon: 6 Gözaltı

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Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında ormanlık alanda kenevir yetiştiren 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 120 kök kenevir ile birlikte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

17.07.2024 21:02
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ÇATALCA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ormanlık alanda kenevir yetiştirenlere yönelik yapılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 120 kök kenevir ile 946 bin lira, 357 dolar, 115 avro, 145 sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın ele geçirildi.

Çatalca'da ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı yönünde bilgi alan Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkı arasında bulunan ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve öğütücülerle uyuşturucu madde imal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, Kızılcıktepe mevkiine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 2 Bin 120 kök kenevir, 946 bin lira, 357 dolar, 115 avro, 145 sterlin, 4 adet bilezik, 250 gram altın, 70 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 14 adet fişek, 1 adet av tüfeği ile 19 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Ormanı işgal ve faydalanma, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanundan işlem yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan S.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çatalca\'da Kenevir Ekimi Yapanlara Operasyon: 6 Gözaltı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çatalca'da Kenevir Ekimi Yapanlara Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da Kenevir Ekimi Yapanlara Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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