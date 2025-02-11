Çavdarhisar\'da Kaza: 3 Yaralı

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, otomobilin şarampole savrulması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mehmet A. (24) idaresindeki 43 AEL 748 plakalı otomobil, Çavdarhisar - Gediz kara yolu Efendiköprüsü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü ile annesi Zeliha (52) ve 12 yaşındaki kız kardeşi Ayşegül A, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.