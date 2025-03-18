Çavuşoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek Mesajı

(ANKARA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek! Daha güçlü, daha güzel yarınlar için dayanışmayla, azimle ve kararlılıkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.

Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek! Daha güçlü, daha güzel yarınlar için dayanışmayla, azimle ve kararlılıkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız..."