Çaycuma'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Çaycuma'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Çaycuma\'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

12.02.2024 21:11  Güncelleme: 21:12
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Dereköseler köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana iki arazöz ve bir ilk müdahale aracının yanı sıra 4 teknik eleman, 6 muhafaza memuru ve 12 yangın işçisi yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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