Çayır'dan Şiddet Kınaması

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Aslında atılan yumruk, demokrasiye atılmış bir yumruktur. Atılan yumruk, kendini bilen siyasetçilerin hepsine atılmış bir yumruktur. Ülkeyi gererek, ayrıştırarak, ikiye bölerek siyaseten kazanç elde edilebilir ama bu şekilde kimsenin güvende olmadığı bir ülke haline dönüşürüz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Özgür Özel'in, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'da AKM'deki cenaze töreninin ardından fiziksel saldırıya uğramasına ilişkin şunları söyledi:

"Bugün, İstanbul'da ana muhalefet partisi liderinin uğramış olduğu saldırı, gerçekten kabul edilemez. Aslında atılan yumruk, demokrasiye atılmış bir yumruktur. Atılan yumruk, kendini bilen siyasetçilerin hepsine atılmış bir yumruktur. Ülkeyi gererek, ayrıştırarak, ikiye bölerek siyaseten kazanç elde edilebilir ama bu şekilde kimsenin güvende olmadığı bir ülke haline dönüşürüz. Herkes aklını başına alsın. Yumrukla, şiddetle korkutarak ülkeyi ileri götüremeyiz. Muhalefeti, iktidarı, siyasetin içinde bulunan bütün aktörler, söyledikleri söze, kullandıkları dile, tavırlarına dikkat etmek zorundalar. Her şeyi bir şey elde edilemez.

"O yumruk, hukuka atılmış demektir"

O yumruk, hukuka atılmış demektir. Yani, aciz insanlar konuşamazlar, şiddet uygularlar. Siyasette bunun birçok örneği var. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese görev düştüğünün bilinmesi lazım. Dilinize dikkat edin, elinize dikkat edin, kullandığınız tavıra dikkat edin. Ülkeyi fazla germeyin, ülkeyi yaşanmaz kılmayın. Birileri bundan kendisine rol kaparak kahraman olmak isteyecektir. Sırtına birilerine dayayarak yumruk atacak... Bu kabul edilemez.

Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun diyorum. Bu tür hadiselerin yaşanmaması için siyasilerin ağız birliği, tavır birliği yapması lazım. Şiddete karşı hepimizin 'yeter, dur' demesi lazım."