Çayırhan İhalesi: Maden İşçileri Direnişte - Son Dakika
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Çayırhan İhalesi: Maden İşçileri Direnişte

Çayırhan Termik Santrali ihalesi yarın yapılacak, CHP sürecin durdurulmasını talep ediyor.

06.03.2025 19:53
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(ANKARA) - Maden işçilerinin aylardır direndiği Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası İhalesi yarın saat 14.30'da gerçekleştirilecek. İhaleye katılan şirketlere yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ihale sürecinin acilen durdurulması gerektiğini kaydetti.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı direnen işçilerin eylemi sürüyor. Söz konusu özelleştirmenin ihalesi yarın saat 14.30'da yapılacak. İhale, "http://oib.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlanacak.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihalesine ilişkin olarak şunları kaydetti:

" Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na soruyorum! Büyük bir kamu zararı yaratacak olan Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının özelleştirme ihalesine şirketlerin katılabilme şartları nedir? Televizyon kanalı sahibi olmak mı, Katarlı olmak mı, benzin istasyonu işletmek mi, yeraltı madencilik tecrübesinin olmaması mı, berbat bir termik santral geçmişinin olması mı? Zira ihaleye giren şirketlerin özellikleri bunlar! İhaleye giren şirketlerin bazıları paravan mı, perde arkasında kimler var belli değil. Bu ihale süreci acilen durdurulmalıdır!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan İhalesi: Maden İşçileri Direnişte - Son Dakika

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