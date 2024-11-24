Çayırova\'da 5 Katlı Apartmanda Yangın

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay öğle saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 528. sokakta meydana geldi. Bir site içerisindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri merdivenli araç ile daireye ulaşarak yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),