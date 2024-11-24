Çayırova\'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akse Mahallesi 528. Sokak'taki bir site içerisindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla daireye ulaşarak yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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