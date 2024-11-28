Çayırova\'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halinde olduğu sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.