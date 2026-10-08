CCIE raporu Avrupa\'da 876 İslamofobik vakayı kaydetti, mağdurların yüzde 80\'i kadın

Fransa İslam Konseyi Eş Başkanı İbrahim Alcı, ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemlerin giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Avrupa'da ayrımcılık" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, Avrupa genelinde Müslüman karşıtı vakaların artması ele alındı.

Brüksel merkezli Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğunun (CCIE) 2025 yılı raporunda, geçen yıl Müslüman karşıtı vakaların Avrupa genelinde arttığı kaydedildi.

Raporda, Müslümanlara yönelik fiziksel şiddet vakalarının arttığı ve kurumsal ayrımcılığın derinleştiği, bu durumun en çok gözlemlendiği başlıca ülkelerden birinin Fransa olduğu aktarıldı.

Avrupa'da 2025'te Müslüman karşıtı 876 vakanın kayıtlara geçtiği belirtilen raporda, Müslüman karşıtı vakaların yüzde 80'inde mağdurların kadın olduğuna ve bu kadınların yüzde 40'ının ise başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığına işaret edildi.

Fransa'da kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için başörtüsü yasağı uygulanıyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi siyasetçileri, 7 ay sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları halinde referanduma giderek, başörtüsünü kamusal alanda yasaklamak istediklerini belirtti.

Kamuoyu yoklamalarında Fransızların öncelikleri arasında şiddet, enflasyon, iklim değişikliği gibi konuların başı çekmesine rağmen, aşırı sağcıların seçim kampanyasında Müslüman kadınları hedef alan başörtüsü yasağını teklif etmesi ülkede tepki çekti.

"Başörtüsünü kamusal alanda yasaklamanın mümkün olmadığını biliyoruz"

Ulusal Birlik Partisinin başörtüsüyle ilgili bu tür açıklamalarının kendilerini şoke etmediğini kaydeden Alcı, "Fransa'da bugün başörtüsünden daha önemli başka meseleler var." dedi.

Alcı, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışan başka adayların da Müslümanlar hakkında yersiz ifadeleri olduğuna değinerek, farklı kökenlerden Fransız Müslümanlar için güvenlik, eğitim ve istihdam gibi daha önemli meselelerin olduğunu belirtti.

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle Fransa'da oldukça zorlu bir durumun hakim olduğunu aktaran Alcı, bir yandan Müslümanların kendisine artan fiyatlar ve iş bulma sorunlarından bahsettiğini, diğer yandan RN dahil farklı partilerin başörtüsü meselesini ortaya attığını söyledi.

Alcı, "Kamusal alanda (başörtüsünü) yasaklamanın mümkün olmadığını biliyoruz." diyerek, ülkedeki Müslümanların siyasete malzeme edilmemesi çağrısında bulundu.

Daha iyi bir Fransa için vatandaşların birlikte çalışması beklentisini dile getiren Alcı, Müslüman karşıtlığına son verilmesini istedi.

Alcı, Fransa'daki Müslümanların çalışan, vergisini ödeyen ve oy kullanan sade vatandaşlar olduğunu vurguladı.

"Bugün (Fransa'da) İslamofobik eylemler giderek artıyor. Kötü muamele gören başörtülü kadınlar var." diyen Alcı, ülkedeki Müslümanların ve camilerinin sürekli hedef gösterildiğini vurguladı.

"Ailelerimizle güven içinde yaşamak istiyoruz"

Alcı, ülkedeki başörtülü Müslümanların dini aidiyetinin görünür hale gelmesi nedeniyle rahatsız edilme, provokasyona uğrama, kötü muamele görme ihtimali olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki Müslümanların bazen ciddi bir şekilde ırkçı ve İslam karşıtı saldırıların hedefi olduğunu belirten Alcı, "Camilere, hayvanlar, domuz kafası, domuz kulağı, içinde kan olan zarflar geliyor. Ben bu (cami) derneklerinden şikayetçi olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alcı, Fransa'daki camilerin kapılarının daima vatandaşlara açık olduğunu ve bu ibadet yerlerinde iyi vatandaşlar olmaya yönelik güzel mesajların aktarıldığını aktararak, "Camilerde siyaset yapmıyoruz, ancak Fransa'da sadece özgür bir şekilde ailelerimizle güven içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslümanların mağazalarda ve polis teşkilatında çalışabildiğini söyleyen Alcı, Fransa'da da başörtüsünü tercih eden kadınların bunu özgür iradeleriyle yaptığını ve onlara istihdam alanında şans verilmesi gerektiğini kaydetti.

Fransa'da bazı sektörlerde çalışanların başörtüsü takmasına izin verilmediğine işaret eden Alcı, "Bu engeller hala var." dedi.