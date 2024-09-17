CDU'nun Başbakan Adayı Merz Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CDU'nun Başbakan Adayı Merz Açıklandı

Friedrich Merz, 2025 genel seçimlerinde CDU/CSU'nun Başbakan adayı olarak duyuruldu.

17.09.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2025 sonbaharında yapılacak genel seçimler için ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı olduğu açıklandı.

Berlin'de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile CDU Genel Başkanı Merz, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CDU/CSU partilerinin Başbakan adayının Merz olduğu duyuruldu.

CSU lideri Söder, Merz'e "açık desteğini" ifade ederek, iktidardaki mevcut hükümet koalisyonunu eleştirdi ve tekrar iktidara gelip "Almanya'yı yeniden düzene sokmak" istediklerini söyledi.

CDU/CSU partilerinin Başbakan adayı olan Merz de güvenilir işbirliği için Söder'e teşekkür etti. "Birlik, demokratik merkezde kalan son halk partisidir." diyen Merz, şunları kaydetti:

"Ekonominin bir bütün olarak yeniden ayağa kalkması ve yeniden iyileşmesi için Almanya'daki durumun iyileşmesi gerekiyor. 2025 federal seçim yılına ülkemizin liderlik sorumluluğunu yeniden üstlenme kararlılığıyla, liderliğini yaptığımız federal bir kabineyle, Almanya'yı yeniden öne çıkaracak bir politikayla, ülkeyi yüceltecek bir politikayla gireceğiz. Ülkemizle, Almanya'yla yeniden gurur duymamızı sağlayacak bir politikayla yeniden faaliyete geçeceğiz."

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, dün Başbakan adaylığı yarışından çekildiğini ve Merz'i desteklediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CDU'nun Başbakan Adayı Merz Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:49:22. #1.12#
SON DAKİKA: CDU'nun Başbakan Adayı Merz Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement