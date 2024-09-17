CDU'nun Başbakan Adayı Merz Açıklandı

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Almanya'da 2025 sonbaharında yapılacak genel seçimler için ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı olduğu açıklandı.

Berlin'de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ile CDU Genel Başkanı Merz, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CDU/CSU partilerinin Başbakan adayının Merz olduğu duyuruldu.

CSU lideri Söder, Merz'e "açık desteğini" ifade ederek, iktidardaki mevcut hükümet koalisyonunu eleştirdi ve tekrar iktidara gelip "Almanya'yı yeniden düzene sokmak" istediklerini söyledi.

CDU/CSU partilerinin Başbakan adayı olan Merz de güvenilir işbirliği için Söder'e teşekkür etti. "Birlik, demokratik merkezde kalan son halk partisidir." diyen Merz, şunları kaydetti:

"Ekonominin bir bütün olarak yeniden ayağa kalkması ve yeniden iyileşmesi için Almanya'daki durumun iyileşmesi gerekiyor. 2025 federal seçim yılına ülkemizin liderlik sorumluluğunu yeniden üstlenme kararlılığıyla, liderliğini yaptığımız federal bir kabineyle, Almanya'yı yeniden öne çıkaracak bir politikayla, ülkeyi yüceltecek bir politikayla gireceğiz. Ülkemizle, Almanya'yla yeniden gurur duymamızı sağlayacak bir politikayla yeniden faaliyete geçeceğiz."

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, dün Başbakan adaylığı yarışından çekildiğini ve Merz'i desteklediklerini açıklamıştı.