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Çekim Tarihi: 23-24 Ocak 2024 - Son Dakika
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Çekim Tarihi: 23-24 Ocak 2024

Wushi ilçesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen insanlar çadırlara yerleştirildi. Çadırlarda ısıtma ekipmanları ve günlük ihtiyaçları karşılayacak malzemeler bulunuyor. Kurtarma çalışmaları ise düzenli bir şekilde devam ediyor.

Çekim Tarihi: 23-24 Ocak 2024
26.01.2024 - 12:50,
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ÇEKİM TARİHİ: 23-24 Ocak 2024

1. Deprem çadırlarından çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünde yer alan Wushi ilçesinin yeniden yerleşim bölgesindeyim. Depremden etkilenen insanların çadırlara taşındığını görebiliyoruz. Sıcaklık çok düşük olmasına rağmen her çadırda ısıtma ekipmanları var. Pirinç, un, yağ ve diğer günlük ihtiyaçlardan da yeterli miktarda bulunuyor.

Yerel yetkililere göre, depremin ardından kurtarma çalışmaları çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wushi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çekim Tarihi: 23-24 Ocak 2024 - Son Dakika
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