İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Havacılar Caddesi üzerinde ormana yakın noktada bulunan elyaf-sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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