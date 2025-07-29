Çekmeköy\'de ormana yakın noktadaki sünger fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Havacılar Caddesi üzerinde ormana yakın noktada bulunan elyaf-sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANA SIÇRAMA İHTİMALİ VAR

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürürken ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.