Çekmeköy'de trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 15 bin 587 lira ceza uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Şile Otoyolu Taşdelen mevkisinde bir otomobil sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü A.Ç. gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "cam filmi", "abart egzoz", "tehlikeli şerit değiştirmek", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 15 bin 587 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de Tehlikeli Sürücüye Ceza - Son Dakika
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