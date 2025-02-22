Çekmeköylüler, Kartopu Şenliği'nde Eğlendi

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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi, yoğun kar yağışını, alışılagelmişin dışında bir etkinlikle vatandaşlar için eğlenceye dönüştürdü. Binlerce vatandaşın katıldığı Kartopu Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya kulak veren binlerce ilçe sakini, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenlenen Kartopu Şenliği'nde buluştu. Vatandaşların sucuk ekmek, sıcak çikolata ve çay ikramıyla ısındığı programda müzik eşliğinde halaylar çekilip şarkılar söylendi. Kardan adamların yapıldığı etkinlikte, aileler ve çocuklar kartopu oynayarak unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Başkan Çerkez, etkinliğe katılan vatandaşlara şöyle seslendi:

"Kar yağışını eğlenceye çevirdik. İnsanların böyle şeylere ihtiyacı var. Burayı Uludağ'a, Kars Sarıkamış'a çevirdik. İnsanlarımız hoşça zaman geçiyor, eğleniyorlar. Karın zevkini çıkarıyorlar. Bunları heyecanla, mutlu görünce ben de daha mutlu oluyorum. Çünkü insanlar bir araya getirmek sosyalleşmek, birazda olsa eğlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu karı kışı, soğuğu kalbimizin sıcaklığı ile ısıttık. İnsanları bir araya getirdik, komşularımızda biz de mutluyuz."

Etkinliğe katılan ilçe sakinlerinden bazıları ise düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

-İrem Özden: "Çekmeköy'de ikamet ediyorum. Başkanımıza da böyle bir etkinliği bize sunduğu için çok teşekkür ederiz eşimle birlikte geldik vallahi güzel bir hafta sonu oldu bizim için gayet güzel eğlenceli müzikli karlı gayet güzel bir hafta sonu oluyor çok teşekkür ederiz."

-Berke Kara: "Çok mutluyum, Orhan Çerkez Başkanımız çok iyi biri. Çok iyilik yapıyor, çok mutluyum."