Çekya'da AP seçimlerini ANO kazandı - Son Dakika
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Çekya'da AP seçimlerini ANO kazandı

Çekya\'da AP seçimlerini ANO kazandı

Çekya'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde muhalefetteki eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 26,1 oy oranıyla birinci parti oldu. Ülkede yüzde 5'lik seçim barajını aşan 7 siyasi hareket, AP'ye milletvekili göndermeyi başardı. Katılım oranının ise önceki seçime göre yükselerek tarihteki en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

10.06.2024 02:05
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Çekya'da Avrupa Parlamentosunun (AP) 21 üyesini belirlemek için yapılan seçimi muhalefetteki eski Başbakan Andrej Babis'in Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) yüzde 26,1 ile kazandı.

Çekya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, ANO oyların yüzde 26,1'ni alarak birinci parti oldu.

Ülkede yüzde 5'lik seçim barajını 7 siyasi hareket aşarak, AP'ye milletvekili göndermeyi başardı.

İktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), Top 09 Partisi ve Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) oluşturduğu ittifak yüzde 22,3 oyla ikinci oldu.

Seçime ilk defa giren milliyetçi sağ ittifak Yemin ve Sürücüler isimli oluşum da oyların yüzde 10,2'ni aldı.

Sol görüşlü Yeter Partisi oyların 9,6'sını, Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) 8,7, Çekya Korsan Partisi ise yüzde 6,7'sini aldı. Son olarak Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi de yüzde 5,7 seviyesinde oy aldı.

Bu sonuçlara göre, AP'de ANO 7, iktidarın kurduğu ittifak 6, Yemin ve Sürücüler 2, Sol görüşlü Yeter Partisi 2, STAN 2, Korsan Partisi 1, Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi de 1 sandalye kazandı.

Önceki seçimde yüzde 28,7 olan katılma oranı bu seçimde 36,5'e yükselerek, ülke tarihindeki AP seçimine yönelik en yüksek seviye olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekya'da AP seçimlerini ANO kazandı - Son Dakika

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