Çekya'da Ordu için Personel Sorunu Öncelikli

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Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, orduda yaşanan personel sıkıntısının finansman sorunundan daha önemli olduğunu belirtti.

Cernochova, Çek generallerle ordunun mevcut durumu ve gelecekte yapılması gerekenlere ilişkin yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Profesyonel askerlik görevine başvuruların yetersiz kaldığını, ordunun sivillere yönelik birimlerinde de çalışacak personel bulmakta zorluklar yaşandığını kaydeden Cernochova, ordu için personel sıkıntısının finansmandan daha önemli olduğunu vurguladı.

"NATO caydırıcılıkta inandırıcı olmalı"

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka da NATO'nun gelecekte yaşanabilecek sorunlara daha etkili bir şekilde müdahil olabilmesi için şimdiden atacağı adımlarla savunma ve caydırıcılıkta daha ikna edici olması gerektiğini söyledi.

NATO'nun gelecek vizyonuna yönelik Çek ordusunu daha önemli görevler beklediğini belirten Rehka, buna göre hazırlık yapılmasının önemine işaret etti.

Rehka, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan profesyonel askeri personel sorununa dikkati çekmiş, halihazırda 23 bin 600 olan sayının 37 bin 500'e çıkarılması gerektiğini söylemişti.