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Çekya'dan Sırbistan'a AB Desteği

Çekya\'dan Sırbistan\'a AB Desteği

Çekya Başbakanı Fiala, Sırbistan'ın AB üyelik sürecine destek vereceklerini açıkladı.

06.11.2024 17:16
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilen Çekya Başbakanı Petr Fiala, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda Sırbistan'a destek vereceğini belirtti.

Fiala, Belgrad'da, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic tarafından resmi törenle karşılandı.

Sırbistan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Vucic tarafından kabul edilen Fiala ve beraberindeki heyet, burada Vucic'in başkanlık ettiği heyet ile görüştü.

Görüşmelerin ardından basın toplantısında konuşan Vucic, iki ülke arasında son derece iyi ilişkiler bulunduğunu belirterek, ticaret hacminin son 12 yılda 10 kat arttığını söyledi.

Çekya'nın, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği destekten dolayı memnun olduğunu aktaran Vucic, "Çekya'nın Sırbistan'ın AB'ye katılma yolunda hiçbir zaman sorun çıkarmadığından ve bazı konularda aynı görüşte olmasak da anlayış gösterdiğinden dolayı minnettarım. Altyapı ve savunma sanayileri arasındaki işbirliğini konuştuk. Donald Trump'ın zaferinden sonra Avrupa sanayisinin ilerlemesi için daha fazla yatırım yapılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fiala ile lityum konusunda da görüştüklerini dile getiren Vucic, "Her iki ülkenin de lityum kaynakları var ve çevreyi korumak, kurallara uymak ve AB'nin dünya standartlarındaki normlarına tam riayet etmek için neler yapabileceğimizi görüştük." dedi.

Çekya Başbakanı Fiala ise Sırbistan'ın AB'ye üyelik yolunda gerekli tüm adımları attığını ve ülkesinin üyelik sürecinde destek vereceğini kaydetti.

Balkanlar'da AB'ye katılmak isteyen ülkelerin bekletilmemesi gerektiğini dile getiren Fiala, "Çekya, Sırbistan'ın AB yolunu olabildiğince kısaltmaya çalışacak ve bir an önce üye ülke olmasını destekleyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekya'dan Sırbistan'a AB Desteği - Son Dakika

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