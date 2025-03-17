Çekya, Koçani'deki Yangın İçin Sağlık Ekibi Gönderdi

PRAG, 17 Mart (Xinhua) -- Çekya hükümeti, Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde meydana gelen ve can kayıplarına neden olan gece kulübü yangınına müdahale için kente bir sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.

Hükümetin yaptığı açıklamada, Koçani'deki korkunç olaya müdahale amacıyla Savunma Bakanlığı'na bağlı bir sağlık ekibinin kente gönderilmesinin onaylandığı belirtildi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, "Koçani'de gece meydana gelen yangından dolayı derin üzüntü içerisindeyim. Müttefikler zor zamanlarda birbirine destek olmalıdır. Bu nedenle Kuzey Makedonya'nın talebini derhal kabul ettik ve yardım için sağlık ekibiyle beraber bir askeri uçak gönderiyoruz" dedi.

Destek personeli de dahil olmak üzere 10 kişiden oluşan sağlık ekibi pazar günü geç saatlerde Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre pazar günü Koçani'deki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.