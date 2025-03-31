Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyasetini sosyal bölücülük olarak nitelendirerek sert sözler sarf etti.

31.03.2025 18:17
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(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan, medya kuruluşlarına kadar, kitap satılan yerlerden, devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı. CHP Genel Başkanı'nın işi siyasi fişleme değildir. Bu sosyal bölücülük karşısında, vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Tabi meydanlarda demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımıza bizim her zaman saygımız var. Ama vandallık yapan, şiddete başvuran, balta fırlatan, asit döken bu barbarlara ve provokatörlere geçit vermemiz hiçbir şekilde söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiliz İşçi Partisi'ne yönelik sözlerine ilişkin konuşan Çelik, "Hiç yapmaması gereken ikinci büyük bir hata yaptı. Türkiye içinde yaptığını, Avrupa içinde de yapabileceğini zannediyor. Siyasi santaj yapıyor. Sayın Özel, maalesef çok tecrübesiz bir siyasetçi. Söylediği cümlelerin nereye gittiğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün, Özel'in Türkiye'nin içine dönük olarak yaptığı konuşmaların içerisine baktığınızda, Türkiye'nin karanlık dönemlerindeki fişlemelerin aynısını yaptığını görüyoruz" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin içerisinde 'siyasi fişleme' yapıyor. Türkiye'nin dışına konuşurken de önce himaye talep ediyor, himayesine herhangi bir cevap alamadığı zaman da meseleyi siyasi şantaja dönüştürüyor. Sosyalist Enternasyonel açısından baktığınızda esas problem şu ki, Özgür Özel'in konuşmaları, tamamen Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda.

"Şimdi kahve satılan mekanları, kitap satılan yerleri hedef göstererek, yaptığı şey sosyal bölücülüktür"

Sosyalist Enternasyonel'e, sosyalist partiler ve sosyal demokrat partiler üye oluyor. Şimdi CHP'nin neresi sosyal demokrat bir parti. Her türlü siyasi kutuplaşmadan ki Türkiye'de siyasi kutuplaşmanın adresi CHP'dir. Şimdi kahve satılan mekanları, kitap satılan yerleri hedef göstererek, yaptığı şey sosyal bölücülüktür. Doğrudan doğruya bunun adını böyle koyuyorum.

"Bu barbarlara ve provokatörlere geçit vermemiz hiçbir şekilde söz konusu olmayacak"

Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan, medya kuruluşlarına kadar, kitap satılan yerlerden, devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı. CHP Genel Başkanı'nın işi siyasi fişleme değildir. Bu sosyal bölücülük karşısında, vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Tabi meydanlarda demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımıza bizim her zaman saygımız var. Ama vandallık yapan, şiddete başvuran, balta fırlatan, asit döken bu barbarlara ve provokatörlere geçit vermemiz hiçbir şekilde söz konusu olmayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiriler - Son Dakika

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