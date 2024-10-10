Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle yakalanan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, cezaevine gönderildi.
Anık hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçlamasıyla görülen davada 5 yıl hapis cezası verilmesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin kararı onamasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziemir'de bir adreste polis ekiplerince yakalanan Anık'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Oda başkanlığını 2005 yılından bu yana yürüten Anık, cezaevine gönderildi.
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