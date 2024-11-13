Cem Adrian Konseri İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cem Adrian Konseri İptal Edildi

Bingöl Valiliği, Cem Adrian konserinin iptal nedenini ve eksik belgeleri açıkladı.

13.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valiliği, " Cem Adrian'ın Bingöl konseri 1 gün kala iptal oldu" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, konuya ilişkin bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarında yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür konu ve aktivitelerde resmi süreç, organizatörlerin etkinliğin gerçekleştirileceği alan, salon, kongre merkezi gibi yerlerle ilgili tahsise dair sözleşme/protokol yapıp basılı biletle birlikte Valiliğimize başvurması şeklinde ilerlemektedir. İlgili firma adına Tarık Bingöllü tarafından Valiliğimize sunulan 8 Kasım 2024 tarihli başvuruda, 13 Kasım Çarşamba günü 20.30-23.00 saatleri arasında Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda sahne adı Cem Adrian olan sanatçı Cem Filiz'in katılımıyla halka açık ücretli konser düzenlemek istendiği bildirilmiştir. Söz konusu başvuruda organizatör imzalı afiş ve bilet örneği ile salon tahsis belgesi eksik olduğundan aynı gün 8 Kasım'da ve 28129 sayılı yazımızla ilgili firmadan bu eksiklerin etkinlikten en az 48 saat öncesinde tamamlanarak sunulması istenmiştir. Belirtilen tarihten bu yana Valiliğimize herhangi bir evrak ulaşmamıştır. Ayrıca 12 Kasım'da adı geçen sanatçının ve organizatörlerin sosyal medya hesaplarında 13 Kasım'da Bingöl Belediyesi Salonu'nda yapılacak olan programın iptal edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu konserin belediye salonunda yapılacağıyla ilgili olarak da Valiliğimize ulaşan herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

Bingöl Valiliği, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Etkinlikler, Cem Adrian, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Adrian Konseri İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:33:06. #1.13#
SON DAKİKA: Cem Adrian Konseri İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.