Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

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Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların ardınan Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı yarın saat 11.00'da açılacak. Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.

Görüntü dökümü:

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-Cem Garipoğlu'nun mezarından görüntü

-Sivil polis ekiplerinden görüntü

-Demir bariyerlerden görüntü

-Demir bariyerlerin mezarlığın çevresine konması

-Genel ve detay görüntüler

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2- ARNAVUTKÖY'DE 3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 2'Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Baran AKKAYA-Taylan ERGÜN/İSTANBUL,-ARNAVUTKÖY'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy- Hadımköy yolu Sazlıbosna Gölü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre tek şeritli yolda sollama yapan 34 EU 8233 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da 34 SNT 61 plakalı hafifi ticari araca çarptı. Kazanın ardından savrulan hafif ticari araç 34 GSF 649 plakalı otomobile çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.