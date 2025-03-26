Cem Kotan, Konyaaltı'nda İftar Programında Kreş Müjdesi Verdi

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda, hazırlık aşamasında olan iki kreşin müjdesini bölge halkıyla paylaşan Kotan, "Kreşlerimizden birini bu bölgeye, diğerini ise merkeze kazandıracağız" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, ramazan ayının bereketini, Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği iftar yemeğinde vatandaşlarla paylaştı. Belediye Başkanı Cem Kotan'ın da katıldığı iftar programında, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, muhtarlar, meclis üyeleri ve birçok vatandaş aynı sofrada buluştu. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'ndan Denizer Sarı'nın Semazen gösterisinin de yer aldığı programda ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

"Değerleri yaşatmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayının hem paylaşma hem de dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, "Bu mübarek ayın son günlerinde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ramazan, bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve bu değerleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kreşlerimizden birini bu bölgeye, diğerini ise merkeze kazandıracağız"

İftar programında, henüz hazırlık aşamasında olan iki kreşin müjdesini de bölge halkıyla paylaşan Başkan Kotan, "Burada sizlerle bir güzel haberi paylaşmak istiyorum. İki yeni kreş açıyoruz ve hazırlıklar tamamlanmak üzere. Kreşlerimizden birini bu bölgeye, diğerini ise merkeze kazandıracağız. Her zaman bizlere destek oldunuz ve bunun da kıymetini biliyoruz. 800 yıldır bu topraklarda yaşayan sizlersiniz. Burası benim için çok kıymetli. Geçtiğimiz yıl imarla ilgili sizlere bir söz vermiştim ve bu sözümü tutuyorum. İmarla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölgedeki topraklarınız değer kazanacak ve hak ettiği kıymete ulaşacak" diye konuştu.