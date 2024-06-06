Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dijital Pano Devrildi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dijital Pano Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda Dijital Pano Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

06.06.2024 23:05
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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, salonda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Dijital Pano Devrildi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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