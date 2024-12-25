Cemal Üstündağ Emekli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cemal Üstündağ Emekli Oldu

Cemal Üstündağ Emekli Oldu

Malatya'da 44 yıl görev yapan Cemal Üstündağ için veda töreni düzenlendi. Öğrencileri ve meslektaşları ona veda etti.

25.12.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesinde 44 yıl boyunca görev yapan Müdür Yardımcısı Cemal Üstündağ, emekli oldu.

Üstündağ için okulda düzenlenen törene, Üstündağ'ın öğrencisi olan ve en son görev yaptığı okulda okul müdürü olarak çalışan Hakan Koca ve Müdür Yardımcısı Seval Güler'de katıldı.

Okul Müdürü Hakan Koca, konuşmasında, Cemal Üstündağ'ın kendisi ve diğer tüm öğrencileri için sadece bir öğretmen değil, tüm çevresine örnek bir insan olduğunu belirterek, "Onun bilgi birikimi, disiplini ve içtenliği bu okula büyük değer kattı. Bizler onun yolunda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Müdür Yardımcısı Seval Güler ise Üstündağ'ın kendilerine kazandırdığı insani değerlerin altını çizerek, "Hocamızdan öğrendiğimiz her şey bizler için bir rehber niteliğinde. Onunla aynı çatı altında görev yapmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Cemal Üstündağ, 44 yıl önce başladığı öğretmenliğin hayatının en anlamlı yolculuğu olduğunu belirterek, "Bugün burada, benimle aynı okulu paylaşan öğrencilerim ve değerli meslektaşlarımla vedalaşıyorum. Sizlerle çalışmak benim için tarifsiz bir mutluluktu." diye konuştu.

Öğrenciler, Cemal Üstündağ'a çiçek ve plaket sundu.

Kaynak: AA

Aydınlar, malatya, Arapgir, Güncel, Kültür, Eğitim, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemal Üstündağ Emekli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cemal Üstündağ Emekli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.