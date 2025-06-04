Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim - Son Dakika
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Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Cemil Tugay\'dan CHP\'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
04.06.2025 19:45  Güncelleme: 21:55
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7 gündür grev yapan DİSK ile anlaşmaya varılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, süreçte bazı CHP'lilerin sessiz kaldığını söyledi. Tugay, "Vekillerimiz, İzmir'i temsilen MYK'da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK Genel-İş ile Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Tugay, "Herhangi bir alanda hizmetsizlik görürsek belediye buradan gereksiz yere yük taşıyorsa bu yük probleme neden olursa müdahale edeceğiz." dedi.

"VEKİLLERİMİZ, GENEL BAŞKAN YARDIMCISILARI SUSKUN KALDILAR"

CHP'nin İzmir milletvekillerine sitemde bulunan Cemil Tugay, "Bunu bir gerçek olarak sizler gördünüz. Bunları açık açık konuşmazsak bazı insanlar hatalarını düzeltmez. İlk gün Ümit Özlale ve Seda Kaya Ösen'in ardından Salih Uzun'un açıklama yaptığını duydum. Ancak diğer vekillerimiz, İzmir'i temsilen MYK'da olan Genel Başkan Yardımcılarımız bu dönemde nedense suskun olmayı tercih ettiler. Sürece katkılarını görmedim" dedi.

"HİÇBİR SENDİKA YÖNETİCİSİNİN AKRABASINI İŞE ALMADIM"

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde imzalanan Toplu İş Sözleşmesinde yer alan "İşten ayrılan babanın-annenin yerine çocuğunun belediyede istihdam edilmesi maddesinin" bu TİS'te de devam ettiğini söyleyen Tugay şu ifadeleri kullandı: "Çalışanlarımız aynı zamanda bizim ailemizden insanlar. Belediyeye hizmet ettikten sonra hayatta kaldığında diğer aile bireyleri geçinemediğinde aileden birisini o aileyi geçindirmek için işe almayı görev biliyoruz. Baba emekli oldu çocuk işe alındı gibi bir şey yok. Ben kendi dönemimde hiçbir sendika yöneticisinin akrabasını işe almadım. Benden önceki dönemde ne olduğunu bilmiyorum. Rakamlar ve isimler biraz müphem. İnsanlara bu gözle bakmayı da doğru bulmuyorum. Beli hakkıyla o göreve girmiş ve başarıyla yapıyor olabilir. Birilerinin yakını diye herkesi karalayacak halimiz yok. Ama liyakatsizlikle işe alındıysa şu anda atıl durumdalarsa o arkadaşlarımızı işten çıkartacağım" açıklamasını yaptı.

İZMİR'DE BELEDİYE İLE SENDİKA ANLAŞTI

İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisinin günlerdir devam eden grevi, İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın "son teklif" diye nitelediği teklifin kabul edilmesiyle son buldu. İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi. Bu kapsamda işçiler toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaşın 66.000 TL olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Akbez258:
    CHP' kendi başının derdinde baksana birbirine düştüler . CHP sittin sene iktidar olamaz çünkü beddualı 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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