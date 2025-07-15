Cemil Tugay'dan Sendikaya Eleştiri - Son Dakika
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Cemil Tugay'dan Sendikaya Eleştiri

15.07.2025 00:05
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işten çıkarılan Belediye-İş Sendikası üyesi işçilerin eylemine ilişkin, "Bu arkadaşlarımızı toplayıp burada eylem yaptırtan, bağırtan çağırtan sendika aslında bu işin baş sorumlusudur.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işten çıkarılan Belediye-İş Sendikası üyesi işçilerin eylemine ilişkin, "Bu arkadaşlarımızı toplayıp burada eylem yaptırtan, bağırtan çağırtan sendika aslında bu işin baş sorumlusudur." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında temmuz ayı meclis toplantısının 1. birleşimi gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında kentte meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretine eşlik ettiğini, Bakanlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yaralarının sarılması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur Atmaca'nın işten çıkarılan işçiler ve kooperatif mağdurlarıyla ilgili verdiği soru önergesi üzerine açıklama yapan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde sıkıntı yaratacak boyutta personel giderinin olduğunu savundu.

Kimin işten çıkarıldığını bilmediğini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımızı toplayıp burada eylem yaptırtan, bağırtan çağırtan sendika aslında bu işin baş sorumlusudur. Sendika bu kurumun durumunu anlamak ve haksız yere talep ettiği primlerden ve zamlardan geri adım atmak durumundadır. Bu böyle bağırmakla çağırmakla olacak iş değil. Bağırıp çağrılması gereken yer sendikanın önüdür. Sendikanın önünde yapmalılar bu eylemi. Ben şuna inanıyorum. İşçilerimize sorsak sandık koysak, onlar bizim durumumuzu anlayacak insanlar. Bizim haklı olduğumuz yönünde oylarını kullanacaklar. Bu durumla ilgili verilmesi gereken kararı vereceklerdir. Bunu defalarca sendika yönetimine teklif ettiğim halde yapmadılar. İşçinin önüne sandık koymadılar. Sadece sendika yöneticileri kişisel iktidarları, diğer sendikalarla yarışları üzerinden bu gördüğünüz kötü tablonun oluşmasını sebep oldular. "

CHP'li ve AK Parti'li üyeler arasında soru önergesi okutma tartışması

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin bazı Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının eşlerinden ayrılıp eşlerinin üzerine şirket kurdurduğu ve bu şirketlere ihaleler verildiği iddiasıyla ilgili verdiği soru önergesinin okutulmasına Tugay müdahale etti.

Böyle bir önergenin doğru olmadığını belirten Tugay, böyle bir iddiayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ifade etti.

Tugay'ın önergeyi okutmamasına Boztepe ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil tepki gösterdi.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile AK Parti'li Üye Sevil arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Tugay'dan Sendikaya Eleştiri - Son Dakika

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