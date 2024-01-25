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Çemişgezek ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Türk Kızılay tarafından kan bağışı için ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.
Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti.
Stantta görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışında bulundu.
Kaymakam Orçun Cüneyt Zor da etkinliğe katılarak kan bağışına destek verdi.
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