Çemişgezek'te Kitap Okuma Kampanyası

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrenciler ve veliler, her gün saat 20.00'da televizyonları kapatarak 20 dakika kitap okuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda öğrenciler ve velileri, her gün saat 20.00'da televizyonları kapatarak 20 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, AA muhabirine, ilçedeki her bireye kitap okuma alışkanlığı aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kampanyanın birçok kişinin ilgisini çektiğini belirten Berker, "Kampanyamız kapsamında öğrencilerimiz ve velilerimiz her gün 20 dakikasını kitap okuma zamanı olarak değerlendiriyor ve onlara büyük bir katkı sağlıyor." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesi kitap okumaya kampanyasına davet etti.