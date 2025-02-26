Cenaze kar nedeniyle iple taşındı

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Kar nedeniyle cenazeyi brandaya sarıp iple çekerek köye taşıdılar

ARTVİN - Bursa'da vefat eden ve köyüne defnedilmek isteyen yaşlı adamın cenazesini yakınları, kardan yollar kapannıca Artvin'in Maden köyüne brandaya sarıp iple çekerek götürdü.

Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Muzaffer Uzun, vefatının ardından ailesi tarafından defnedilmek üzere Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyüne götürüldü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu 2000 rakımlı Maden köyünde mahalle aralarına iş makinelerinin girememesi nedeniyle cenaze, brandaya sarılıp iple çekilerek köye taşındı. 3 saat süren zorlu yolculukla cenaze köye ulaştırıldı. Cenazenin iple çekilerek taşındığı görüntüler ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

Köyde kış aylarında nüfusun az olması ve hava şartları nedeniyle defin işlemlerinin 4 gündür gerçekleştirilemediği öğrenilirken, cenazenin defnedilmesi için çalışma başlatıldı.