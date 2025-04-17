Cengiz Aytmatov Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Cengiz Aytmatov Paneli Düzenlendi

Cengiz Aytmatov Paneli Düzenlendi

Havza'da öğrenciler, Cengiz Aytmatov'un hayatı ve eserleri üzerine bir panel gerçekleştirdi.

17.04.2025 16:39
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Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu panel düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve panel başkanlığını Hafize Nida Sarıoğlu'nun yaptığı "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu panelde panelist öğrenciler Cengiz Aytmatov'un hayatı, eserleri, düşünce dünyası gibi konularda sunumlar yaptılar.

Panel öncesi öğrenciler Aytmatov'un Toprak Ana eserinden uyarlanan kısa bir tiyatro oyunu sahnelediler.

Panel sonrası ise ilçede görev yapan müzik öğretmenleri ve okul korusu tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.

Programın sonunda konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ Havza'da Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin ikinci etkinliğinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu proje düşünce, sanat ve kültür hayatımızda büyük etkileri ve katkıları olan yazarlarımızın bütün eserlerinin ve hakkında yazılanların okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması temeline dayalı bir faaliyet yürütmeyi hedeflemekte. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için çok okumaları ve okuduklarını anlamaları gerekli. Bunun için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkan Vekili Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından panelde görev alan öğretmen ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cengiz Aytmatov Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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