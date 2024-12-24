Cenk Sakık'ın Duruşmasında Adli Kontrol Tedbiri Devam Ediyor - Son Dakika
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Cenk Sakık'ın Duruşmasında Adli Kontrol Tedbiri Devam Ediyor

ANKARA'da güvenlik görevlisini yaralayan Cenk Sakık hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, alenen hakaret ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından yargılama devam ediyor. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin sürmesi yönünde karar verdi.

24.12.2024 14:00
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ANKARA'da restoranda tartıştığı güvenlik görevlisini tabanca ile yaralayan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın (39) 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit', 'Alenen hakaret' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılandığı davada, adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 9 Haziran'da, Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, restoranda tartıştığı güvenlik görevlisi Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cenk Sakık, olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Sakık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Cenk Sakık'ın, restorana borcunu ödemek için gittiği, kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi Murat Köylü ile tartıştığı ve Köylü'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sırada diğer çalışan M.C.D.'nin tartışmaya katıldığı belirtildi. Cenk Sakık'ın, taşıdığı ruhsatsız tabancayla Murat Köylü ve M.C.D.'ye doğru 6 el ateş ettiği, Murat Köylü'nün yaralandığı, M.C.D.'ye ise kurşun isabet etmediği belirtildi. Sakık hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar, 'Tehdit' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 4 yıl 4 aya kadar ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 37 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında Sakık, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ'

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Cenk Sakık, müşteki Murat Köylü ve taraf avukatları katıldı. Olayın gerçekleştiği mekanda garson olarak çalışan tanık F.A. tanık olarak dinlendi. F.A., sesler duyarak olay yerine gittiğini belirterek, "Bir arbede yaşandı, küfürleşmeler oldu. Cenk'in elinde silah vardı, Murat'a yöneltti silahı. Ayağına doğru 3-4 el sıktı. 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' gibi şeyler dedi. Sonra Cenk arabasına binip gitti" dedi.

Cenk Sakık'ın yaraladığı Murat Köylü de "Kapının önünde birkaç personelle sohbet ederken Cenk Sakık geldi, içeri girdi. Birkaç dakika sonra 'Cenk Sakık sıkıntı çıkarıyor' dediler. Cenk Sakık'la ve akrabalarıyla samimiyetimiz vardı, gelip giderlerdi. Gidip konuştum, yakınlık kurmaya çalıştım. Bana küfretmeye başladı, sonra tekme attı. Ben de geri çekildim. Sonra ateş etmeye başladı, 4'üncü mermiden sonra acıyı hissetmeye başladım. O sırada M.C.D.'ye ateş etti. Ona da sıkmasın diye hamle yaptım, o arada beni bacağımdan vurdu. Çok sarhoştu. Bunu yapmasında bir sebep yoktu. Şikayetçiyim, öldürmeye teşebbüs etti" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz hakkı verilen tutuksuz sanık Cenk Sakık, "Ailem aracılığıyla geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şimdi de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Sakık hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cenk Sakık'ın Duruşmasında Adli Kontrol Tedbiri Devam Ediyor - Son Dakika

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