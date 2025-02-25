Cennet Durağı'nda Alt Geçidi Su Bastı - Son Dakika
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Cennet Durağı'nda Alt Geçidi Su Bastı

Cennet Durağı\'nda Alt Geçidi Su Bastı

Küçükçekmece Cennet metrobüs durağındaki alt geçidi su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

25.02.2025 19:16
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İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Cennet metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su birikintisi oluştu.

Suyun kısa sürede alt geçidi kaplaması üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşların su birikintisinin bulunduğu yerden geçerken zor anlar yaşadığı görüldü. Çalışma nedeniyle merdivenlere geçişler kapatılırken, sadece yürüyen merdivenler kullanılabildi.

Alt geçidi kullanan vatandaşlar, daha önce de bölgede aynı sorunun yaşandığını ve mağdur olduklarını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Biriken su, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

Kaynak: AA

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