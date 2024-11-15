Çerkeş'te meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Ü.Y. idaresindeki 52 AED 447 plakalı otomobil, Samsun- İstanbul kara yolu Göynükçukuru mevkisinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.A. (52), B.E.Y. (9), H.Y. (12), R.Y. (18), S.Y. (39) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş'te Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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