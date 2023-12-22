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Çerkezköy'de İnşaatta İşçi Ölümü - Son Dakika
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Çerkezköy'de İnşaatta İşçi Ölümü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çerkezköy\'de İnşaatta İşçi Ölümü
22.12.2023 - 15:37,
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi öldü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Şeref Çolaker, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.??????? Çolaker, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çolaker, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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