Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Çerkezköy'de yapılan operasyonda 1.150 gram sentetik uyuşturucu ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.11.2024 16:46
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Evde bulunan C.E. ve Ç.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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