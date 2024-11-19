Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir evde 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Evde bulunan C.E. ve Ç.Ç. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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