Çermik\'te Domates Yüklü Tır Devrildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Pekkaya Mahallesi mevkisinde Barış Karaman idaresindeki 33 AGS 848 plakalı domates yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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