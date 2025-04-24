Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına kermes yapıldı.
Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Çermik Belediyesi önünde kermes gerçekleştirildi.
Kermese, Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çermik'te Gazzeli Çocuklar için Kermes - Son Dakika
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