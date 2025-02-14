Çernobil'de Dron Saldırısı Yangın Çıkardı

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiği, bunun koruyucu metal kapsülün çatısında yangına neden olduğunu bildirdi.

UAEA'nın X hesabından yapılan açıklamada, 1986'da nükleer kazanın yaşandığı 4. reaktörden geriye kalan unsurları korumak için 2016'da inşa edilen yeni güvenlik kapsülünün çatısında, gece geç saatlerde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada Ukraynalı yetkililerin, koruyucu kapsüle dron isabet ettiği ve bunun da yangına yol açtığı bilgisini, ajansın Çernobil'deki müfettişlerine aktardığı kaydedildi.

Patlama sonrasında itfaiye birimlerinin yangına müdahalede bulunduğu vurgulanan açıklamada, dron saldırısının koruyucu kapsülün iç kısmına zarar vermediği, bu nedenle reaktörün içinde ve dışında yapılan ölçümlerde radyasyon seviyesinin normal olduğu bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ajans müfettişlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dron saldırısına ilişkin ifadelerine de yer verildi.

Grossi, Çernobil'de yaşanan bu olayın ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde son zamanlarda artan askeri faaliyetlerin, her iki santrale yönelik nükleer güvenlik riskinin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Rehavete yer yok, UAEA yüksek alarmda halinde kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.