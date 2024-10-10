Çeşme Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

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(İZMİR)- Çeşme Belediye Meclisi ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşiminde Çeşme Belediyesi 2025 yılı tahmini bütçesi karara bağlandı. Başkan Lal Denizli, "Yeni bütçemiz 2025 yılına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çeşme Belediye Meclsi ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Lal Denizli'nin yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 tahmini bütçesi 2 milyar 500 milyon olarak oy çokluğu ile karara bağlandı. Bütçenin önemli bir kısmı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine ayrıldı. Ayrıca, 2025 yılı performans programı oy birliği ile meclisten geçti.

Başkan Lal Denizli, "Yeni bütçemiz 2025 yılına hayırlı uğurlu olsun. Dileriz bütçe hedeflerimizi gerçekleştirir, topluma yönelik doğru hizmetleri sağlamaya her geçen gün artırarak devam ettiririz" dedi.