Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon

İZMİR'in Çeşme ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen 2 operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme Narkotik ve jandarma ekiplerince Çeşme'de faaliyet gösteren ve liderliğini S.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik 8 Nisan'da operasyon düzenlendi. İlk operasyonun ardından 3 suç örgütü üyesi tutuklandı. Suç örgütüne yönelik ikinci operasyon da 17 Nisan'da yapıldı. Örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen çiftlik evine baskın düzenlendi. Çiftlik evinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli tutuklandı.