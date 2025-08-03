Çeşme\'deki Kavgada 2 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan 2'si tabancayla olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı (39), 2 kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine bu kişilerden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Mekanda yaşanan panik, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası müşterilerin panikle kaçışıp, çığlık attığı anlar yer aldı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

İşletme sahibi Mustafa Aksakallı, sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Mekanda bulunan Zeynep G.'ye (25) de seken kurşun isabet etti. Panikle kaçan kişilerden Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) de mekanda kırılan camlar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliler Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, olayın masalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.