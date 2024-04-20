Çeşme Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap Projesi"nin mekan okuma etkinliği Alaçatı yer değirmenlerinde gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.
Proje müziği ve nostaljik eserler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe bazı vatandaşlar da kitap okuyarak eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Çeşme Kaymakamlığı, Hayatın Anlamı Kitap Projesi kapsamında mekan okuma etkinliği düzenledi - Son Dakika
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, içerisinde ziynet eşyaları ve para bulunan çanta, sahipsiz bir sokak köpeği tarafından alınarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, köpek çantayı alıp tarladan uzaklaştırdı. Çift, çantanın çalındığını düşünerek jandarmaya haber verdi. Ancak çanta, yakınlarda bulunarak sahibine teslim edildi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 14.13’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 4. Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı ve 70 kursiyere belgeleri törenle verildi. Kursiyerler, kursun faydalı olduğunu belirtirken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu bin 200 kişinin belge aldığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?