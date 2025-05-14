Çeşme Plajları Yenileniyor

(İZMİR)- Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyeye ait plajları daha temiz, konforlu ve düzenli bir hale getirdiklerini belirterek, hazırlıkları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ilıca Plajı'nda başlattığı tadilat çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, tuvaletler, soyunma kabinleri ve engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak rampa yenilenirken, plajda bulunan Çeştur Kafe de yenilenerek vatandaşlara daha modern bir hizmet sunacak hale getirilecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Belediyemize ait plajlarımızı yaz sezonuna daha temiz, daha konforlu ve daha düzenli bir hale getiriyoruz. Komşularımızın ve misafirlerimizin gönül rahatlığıyla faydalanabilmesi için tüm bu hizmetleri ücretsiz sunuyor, hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.