Çeşme Yaz Spor Okulu Başvuruları Başladı

(İZMİR) - Çeşme Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okulu başvuruları başladı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Yaz Spor Okulumuzla, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de sosyal yönlerini güçlendiriyoruz" dedi.

Çeşme Belediye Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu için başvurular başladı. Yaz tatili boyunca çocukların fiziksel gelişimini destekleyecek, disiplin ve takım ruhunu aşılayacak ve 6–12 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan program kapsamında, farklı spor branşlarında eğitimler verilecek.

Basketbol, voleybol, satranç, taekwondo, zumba, jimnastik, step aerobik, yelken, kano, rüzgar sörfü, tenis, pilates ve futbol olmak üzere toplam 13 branşta gerçekleştirilecek eğitimlerle, çocukların yaz tatilini sporla iç içe ve aktif bir şekilde geçirmeleri hedefleniyor.

Yaz Spor Okulu'na kayıtlar, 16–27 Haziran tarihleri arasında Çeşme Şehir Stadyumu'ndan ya da cesmespor.org adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi için vatandaşlar 0544 458 70 80 veya 0534 208 10 23 numaralarını arayabilecek.

"Sporla büyüyen nesiller, sağlıklı bir geleceğin temeli"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmanın önemine dikkati çekerek, "Yaz Spor Okulumuzla, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem sosyal yönlerini güçlendiriyoruz. Sporla büyüyen nesiller, sağlıklı bir geleceğin temelini oluşturuyor. Tüm çocuklarımızı bu güzel deneyime davet ediyorum" ifadesini kullandı.