Cevdet Yılmaz\'dan Regaip Kandili Mesajı

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüm İslam aleminin 'Regaip Kandili' ve 'üç ayları'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin; Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün, huzurun ve sükunun habercisi olmasını dilerim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun" dedi.