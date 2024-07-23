Ceyhan Belediyesi Hamdilli Mahallesi\'nde Temizlik Çalışması Yaptı

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(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, Hamdilli Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Merkezde aralıksız devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra kırsal mahalleler de temizleniyor.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Hamdilli Mahallesi'nde çimleri biçti, ağaçları budadı, sokakları temizledi ve ilaçlama yaptı.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Temizlik çalışmaları hız kesmeden devam edecek" dedi.