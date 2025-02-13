Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniledi

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı baştan sona yenileyerek, parkın içerisine vatandaşların sosyalleşebileceği bir de kafe kazandırdı.

Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı yenileyen Ceyhan Belediyesi, parkın içine bir de sosyal tesis açtı. Belediye Başkanı Kadir Aydar, yeni hizmete giren kafede ilk kahveyi yaparak vatandaşlara ikram etti.

Açılışla ilgili konuşan Aydar, "Sevgili Ceyhanlılar, Çarşı Cami'mizin yanındaki kafemiz hizmete açılmıştır. İlk kahvemizi ben yapıyorum, bu hafta açılışa özel olmak üzere içeceklerimiz ücretsiz olacaktır. Burası siz değerli Ceyhanlıların güzel bir sohbet durağı, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve güzel hatıralar biriktirebileceği bir yer olacaktır. Çarşı Camimizin yanındaki kafe Ceyhan'a hayırlı olsun" dedi.

Kafe, haftanın her günü vatandaşlara hizmet verecek.